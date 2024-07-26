Сбер за месяц обслужил в новых регионах более тысячи корпоративных клиентов

11:07

Месяц назад Сбер открыл первые офисы в новых регионах. За это время банк обслужил более 1 тыс. представителей бизнеса, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«За месяц работы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сотрудники Сбера обслужили более тысячи корпоративных клиентов, – рассказал топ-менеджер Сбербанка. – Предприниматели в течение месяца открыли более 350 расчетных счетов и оформили более 280 бизнес-карт. Объем кредитных заявок корпоративных клиентов составил 600 млн руб. Также представители бизнеса подключают пакеты услуг, торговый эквайринг, зарплатные проекты».