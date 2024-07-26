0
0
66
НОВОСТИ

Сбер за месяц обслужил в новых регионах более тысячи корпоративных клиентов

11:07 26.07.2024

Месяц назад Сбер открыл первые офисы в новых регионах. За это время банк обслужил более 1 тыс. представителей бизнеса, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«За месяц работы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях сотрудники Сбера обслужили более тысячи корпоративных клиентов, – рассказал топ-менеджер Сбербанка. – Предприниматели в течение месяца открыли более 350 расчетных счетов и оформили более 280 бизнес-карт. Объем кредитных заявок корпоративных клиентов составил 600 млн руб. Также представители бизнеса подключают пакеты услуг, торговый эквайринг, зарплатные проекты».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
4719
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5061
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
4581
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
4759
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
4688
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
4723
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
4687
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
4713
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
4648
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
4654

Возврат к списку