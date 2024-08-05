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Опасения, что США не могут поддержать экономику, усиливают падение рынка акций — Bloomberg

12:00 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальное падение биржевых индексов усиливается на фоне опасений, что Федеральная резервная система (ФРС) США не способна поддержать замедляющуюся экономику. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, обвал котировок усиливается из-за опасений по поводу состояния экономики США. На этом фоне доходность американских казначейских облигаций достигла минимума с 2023 года, а падение японского индекса TOPIX оценивается как худшее с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. Ситуация на бирже стимулирует инвесторов переходить на более стабильные облигации.

Bloomberg отмечает, что риски рецессии в США связаны с уровнем безработицы, превысившим прогнозы ФРС. «Чем больше ставится под сомнение предположение о [возможности предотвратить рецессию] в США, тем больший откат мы можем наблюдать в акциях», — заявила представитель датского банка Saxo Чару Чанана.

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