Порядка 3 тыс. человек эвакуированы с обстреливаемых территорий Курской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3 тыс. жителей приграничных населенных пунктов Курской области эвакуированы из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, 1,5 тыс. находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил журналистам врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

«Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка 3 тыс. человек. 1,5 тыс. человек сейчас размещены у нас в пунктах временного размещения», — сказал он.

Для приема жителей приграничья подготовлен 21 пункт временного размещения.