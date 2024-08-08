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СМИ: Иностранные туристы в Республике Алтай могут столкнуться с языковыми проблемами

16:58 08.08.2024

Иностранные туристы в Республике Алтай могут столкнуться с языковым барьером из-за решения местных властей заменить английский язык на указателях на алтайский. Об этом пишет «МК».

По словам местных управленцев, заменой английских надписей на алтайские будет восстановлена справедливость, да и гостям региона «будет полезно погрузиться в языковую культуру республики». При этом, как отмечается, Алтай стал регионом-лидером по динамике прироста туристического потока.

«Алтай в этом году показывает выдающиеся результаты, в том числе благодаря тому, что Манжерок запущен, с другой стороны, на территории Алтайского края есть Бирюзовая Катунь – особая экономическая зона, там много объектов вводится, – рассказывал президенту России Владимиру Путину министр экономического развития Максим Решетников. – Сейчас идет развитие аэропорта – то есть это новая очень мощная точка на карте нашей страны. Алтай всегда был притягателен, просто сейчас добавился комфорт – и пошел взрывной рост».

На Алтай начинают приезжать и иностранные туристы, которые для коммуникации используют международный язык – английский, отмечает издание. По предварительным данным, через 3-4 года в республику будут прибывать иностранные туристы численностью около 250 тыс. человек: около 150 тыс. из Китая, остальные из Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

«Внутренний туризм в России стремительно развивается, причем едут к нам и иностранцы. Очень важно, чтобы среда была для них привлекательной, что включает и доступность информации», – говорит экономист Василий Колташов. По его словам, Алтай интересен не только отечественным туристам. «И надо бы увеличивать поток иностранных путешественников. Для этого полезнее английский язык. Это целесообразно экономически», – заключил эксперт.

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