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Московская «Единая Россия» утвердила программу на выборах в МГД

19:23 08.08.2024

Делегатами второго этапа XXX конференции московского отделения «Единая Россия» утверждена программа, подготовленная к выборам в столичную Думу. В основе документа - наказы и предложения горожан, направленные участникам команды мэра Сергея Собянина. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, это позволило сформировать «народную» программу, которая максимально учитывает пожелания и предложения горожан. «Все поступившие предложения были тщательно проанализированы. В результате мы сформировали программу, в центре которой – житель нашего города, москвич», – заявил Шапошников.

По его словам, в числе приоритетов программы - завершение обновления системы московского здравоохранения по новому стандарту, продолжение развития системы образования на всех уровнях, увеличение транспортной доступности для всех жителей города, а также продолжение развития перспективных видов транспорта, максимальное расширение меню сервисов соцподдержки для нуждающихся москвичей, развитие традиций волонтерства и улучшение цифровых сервисов.

В программе партии 11 блоков, которые посвящены развитию экономики и промышленности Москвы, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, спорта, системы социальной поддержки, туристической инфраструктуры и цифровой экосистемы.

В анализе и обобщении наказов помогали специалисты разных отраслей, среди которых были депутаты Мосгордумы, врач с 30-летним опытом Лариса Картавцева, актер, режиссер Евгений Герасимов, гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, замначальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов, советник руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Сабина Цветкова, директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова, глава волонтерского центра «Доброе место. ЮЗАО» Екатерина Раззакова и лидер Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

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