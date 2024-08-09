Сын экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины сообщил, что она вернется на родину после выборов
09:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина не будет искать убежища в других странах и вернется на родину, когда временное правительство решит провести выборы в стране. Об этом сообщил ее сын Саджиб Вазед Джой.
По его словам, у его матери нет планов искать политического убежища. «В настоящее время она находится в Индии. Она вернется в Бангладеш, как только временное правительство примет решение провести выборы в стране», — приводит слова сына политика газета The Times of India.
Он поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди «за спасение жизни матери в такие короткие сроки».
5 августа Шейх Хасина ушла в отставку и покинула Бангладеш. В тот же день она прилетела в Индию. Как сообщило индийское издание The Free Press Journal, экс-премьер запросила убежище у Великобритании, однако из-за отсутствия ответа от британских властей рассматривала варианты укрыться в Белоруссии, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Финляндии.
В Бангладеш сформировано временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус. Оно было приведено к присяге в четверг. Юнус заявил о необходимости восстановить доверие к власти в стране и провести выборы.
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