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Приказ лидера Ирана о мести Израилю будет выполнен — замглавы КСИР

20:40 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Распоряжение духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о «наказании Израиля» за ликвидацию в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании будет исполнен. Об этом заявил заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) контр-адмирал Али Фадави.

«Приказы верховного лидера о суровом наказании Израиля и мести за кровь мученика Исмаила Хании ясны и недвусмысленны. Приказы верховного лидера будут выполнены наилучшим образом, сегодня это долг Ирана», — приводит слова военачальника агентство Tasnim.

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