Сотрудница воинской части ЮВО задержана по подозрению в госизмене

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержали по подозрению в госизмене и передаче информации сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

«Установлено, что жительница Ростова-на-Дону посредством мессенджера Signal вступила и поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Действуя по заданию украинской стороны, в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — говорится в сообщении.