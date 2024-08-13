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Сотрудница воинской части ЮВО задержана по подозрению в госизмене

12:20 13.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО) задержали по подозрению в госизмене и передаче информации сотрудникам Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

«Установлено, что жительница Ростова-на-Дону посредством мессенджера Signal вступила и поддерживала контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Действуя по заданию украинской стороны, в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей Южного военного округа, где собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере. Подозреваемая задержана», — говорится в сообщении.

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