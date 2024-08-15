Семь человек пострадали после ДТП с автобусом в Анапе
09:20 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с пассажирским микроавтобусом в Анапе, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«За медицинской помощью обратились 7 человек», — говорится в сообщении.
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