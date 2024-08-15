Семь человек пострадали после ДТП с автобусом в Анапе

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с пассажирским микроавтобусом в Анапе, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«За медицинской помощью обратились 7 человек», — говорится в сообщении.