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НОВОСТИ

Семь человек пострадали после ДТП с автобусом в Анапе

09:20 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек обратились за медицинской помощью после ДТП с пассажирским микроавтобусом в Анапе, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«За медицинской помощью обратились 7 человек», — говорится в сообщении.

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