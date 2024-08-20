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Украина просит у США ракеты дальнего действия для истребителей F-16 - депутат Верховной рады

21:07 20.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины хотят получить от США крылатые ракеты большой дальности JASSM, чтобы вооружить ими истребители F-16, которые уже начали доставлять в страну. Об этом в эфире украинского национального телемарафона сообщил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

«Мы конкретно просили <…> ракеты для F-16, которые называются JASSM. Они, в принципе, по характеристикам очень похожи на [ракеты] Taurus, которые нам так пока еще не дали, и более дальнобойные, чем Storm Shadow и SCALP, которые у нас есть. Там есть определенные позитивные сдвиги. Надеюсь, что скоро мы их получим», — сказал он, говоря о своей поездке в США несколько недель назад.

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