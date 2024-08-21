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НОВОСТИ

На Украине за 2,5 года осудили 26 священников УПЦ

16:12 21.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) с конца февраля 2022 года возбудила более 100 уголовных дел против священников Украинской православной церкви (УПЦ), в отношении 26 из них суды вынесли приговоры. Такие данные сообщает агентство УНН со ссылкой на СБУ.

«По материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более чем 100 священнослужителей УПЦ, почти 50 из них уже предъявлены обвинения, а 26 получили судебные приговоры», — цитирует агентство пресс-службу СБУ.

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