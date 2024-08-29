Греф: За 10 лет в России научатся делать все оборудование для туристической отрасли

13:30

Российская промышленность пока не готова обеспечивать туристическую отрасль, ей необходима поддержка, которую оказывает в том числе Сбер, и в течение 5-10 лет можно будет достигнуть достаточного уровня локализации. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» на крымском курорте Сбера Mriya Resort & SPA, которому в августе исполнилось 10 лет.

«В производстве оборудования для горнолыжных курортов для большого количества организаций мы выступаем в качестве финансирующего контрагента, – рассказал Герман Греф (Сберу принадлежит горнолыжный курорт «Манжерок» на Алтае). – Заключаем долгосрочные контракты на покупку этого оборудования и помогаем компаниям сформулировать технические требования, потому что мы не можем покупать то, что не соответствует лучшим мировым образцам. Мы не поддерживаем тех, кто производит абы как. Но тем, кто ставит для себя высокую планку, мы стараемся всячески помогать и закупкой, и финансированием».

За 10 лет вокруг туристических объектов Сбера родилась целая промышленность, добавил Герман Греф. «Это и рыбаки, которые снабжают нас рыбой, и сельскохозяйственные предприниматели, которые поставляют нам мясо, молоко, овощи, фрукты и т.д. С туристическими объектами возрождается целый ряд отраслей, и сельское хозяйство в первую очередь. Мы сейчас закупаем российскую мебель, оборудование в большинстве своем тоже российское. Сложное оборудование, например, подъемники для горнолыжных трасс, импортное, но локализация все выше с каждым годом, и потребуется 5-10 лет, чтобы мы научились все делать сами», – отметил он.