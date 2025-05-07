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Продолжение СВО оправдывается террористическими атаками Киева, зявляет Песков

19:20 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаки киевского режима против российских мирных объектов нельзя классифицировать иначе, как теракты. Это оправдывает продолжение спецоперации России на Украине, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они (киевские власти — прим. ТАСС) продолжают демонстрировать свою сущность, они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание мира», — отметил он.

«Склонность к террористическим действиям и удары по мирным объектам, попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно, — добавил Песков. — Это оправдывает продолжение специальной военной операции».

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