Продолжение СВО оправдывается террористическими атаками Киева, зявляет Песков

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атаки киевского режима против российских мирных объектов нельзя классифицировать иначе, как теракты. Это оправдывает продолжение спецоперации России на Украине, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Они (киевские власти — прим. ТАСС) продолжают демонстрировать свою сущность, они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание мира», — отметил он.



«Склонность к террористическим действиям и удары по мирным объектам, попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно, — добавил Песков. — Это оправдывает продолжение специальной военной операции».



