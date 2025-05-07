В случае провала переговоров с США, ЕС введет пошлины на самолеты Boeing - СМИ

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия рассматривает возможность введения торговых пошлин на самолеты американской аэрокосмической корпорации Boeing в рамках плана ответных мер на наложенные США тарифы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.



По их словам, Брюссель планирует предпринять этот шаг в том случае, если торговые переговоры с Вашингтоном провалятся и ему не удастся добиться снижения пошлин на европейские товары.



Как пишет газета, Еврокомиссия может включить гражданские самолеты в список контрмер, которые будут приняты в отношении американских товаров на сумму почти 100 млрд евро. Решение вступит в силу только в случае одобрения большинством стран — членов сообщества.



