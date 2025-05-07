В случае провала переговоров с США, ЕС введет пошлины на самолеты Boeing - СМИ
17:50 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их словам, Брюссель планирует предпринять этот шаг в том случае, если торговые переговоры с Вашингтоном провалятся и ему не удастся добиться снижения пошлин на европейские товары.
Как пишет газета, Еврокомиссия может включить гражданские самолеты в список контрмер, которые будут приняты в отношении американских товаров на сумму почти 100 млрд евро. Решение вступит в силу только в случае одобрения большинством стран — членов сообщества.
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