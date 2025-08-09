Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
17:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы «Центра» освободили Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Центр“ решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.
