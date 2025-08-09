0
0
141
НОВОСТИ

Российские войска освободили Яблоновку в ДНР

17:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы «Центра» освободили Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 09.08.2025
Природный заповедник загорелся в Ялте, тушение осложняется труднодоступной местностью
0
22
16:00 09.08.2025
Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы
0
266
15:00 09.08.2025
Зеленский боится, что на Аляске решат все за Украину и отказывается от уступок земель
0
357
14:00 09.08.2025
Умер народный артист РФ Иван Краско
0
388
13:00 09.08.2025
Силы ПВО за утро сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ
0
374
12:30 09.08.2025
В Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек
0
425
12:00 09.08.2025
Зеленский «каким-то образом» может быть вовлечен в переговоры РФ и США на Аляске — CBS
0
504
11:30 09.08.2025
ВСУ после передачи РФ координат заградотрядов сбежали вглубь Днепропетровщины — силовики
0
557
11:00 09.08.2025
Миномет ВСУ расстрелял бригаду медиков в Константиновке, есть погибшие — эксперт
0
574
10:30 09.08.2025
Армия РФ взяла в огневой мешок ВСУ под Волчанском — Марочко
0
525

Возврат к списку