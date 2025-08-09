Володин предлагает обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на учеников. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Вы оставили порядка 10 тысяч комментариев, в которых более 50% подтвердили чрезмерную нагрузку на учеников. Мы обратились в правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. <…> Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников. В этой связи предлагаю обсудить тему, которая звучит среди родителей и профессионального сообщества, — отмена домашних заданий», — написал он.

По его словам, большинство депутатов Госдумы считают, что российские ученики перегружены домашним заданием из-за проведения за учебой в среднем 8-10 часов в день.

Как отметил председатель ГД, на данный момент конкретных предложений по решению вопроса о чрезмерной нагрузке нет. Он также подчеркнул, что с учетом технологий искусственного интеллекта (ИИ) и поиска готовых ответов домашнего задания в интернете процесс его выполнения порой превращается в пустую трату времени.

Володин указал на наличие примеров в мировой практике, где ученики получают навыки более глубокого изучения предметов и формируют критическое мышление за счет исследовательского и творческого характера домашнего задания. «Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», — заявил он.

«Нам важно при выработке решения опираться на мнения родителей, педагогического сообщества, экспертов, а также всех, кому небезразлична эта тема», — подчеркнул Володин.