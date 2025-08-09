Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы
16:00 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы и хищении почти 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Подозреваемые задержаны», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
