Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы и хищении почти 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Подозреваемые задержаны», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.