Один человек погиб в результате обрушения конструкций на шахте в Ростовской области

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб после обрушения конструкций на шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщали о том, что после обрушения конструкций на шахте внутри оставались два человека на безопасном от места ЧП расстоянии. Привлекалась бригада горноспасателей.

«По уточненной информации, один проходчик оказался под завалами, его тело готовятся поднять на поверхность», — сказали в пресс-службе.