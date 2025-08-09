Один человек погиб в результате обрушения конструкций на шахте в Ростовской области
19:30 09.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб после обрушения конструкций на шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области сообщали о том, что после обрушения конструкций на шахте внутри оставались два человека на безопасном от места ЧП расстоянии. Привлекалась бригада горноспасателей.
«По уточненной информации, один проходчик оказался под завалами, его тело готовятся поднять на поверхность», — сказали в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 19:00 09.08.2025
- Володин предлагает обсудить вопрос отмены домашнего задания для школьников
- 18:30 09.08.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 395 военнослужащих
- 18:00 09.08.2025
- Природный заповедник загорелся в Ялте, тушение осложняется труднодоступной местностью
- 17:00 09.08.2025
- Российские войска освободили Яблоновку в ДНР
- 16:00 09.08.2025
- Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы
- 15:00 09.08.2025
- Зеленский боится, что на Аляске решат все за Украину и отказывается от уступок земель
- 14:00 09.08.2025
- Умер народный артист РФ Иван Краско
- 13:00 09.08.2025
- Силы ПВО за утро сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ
- 12:30 09.08.2025
- В Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек
- 12:00 09.08.2025
- Зеленский «каким-то образом» может быть вовлечен в переговоры РФ и США на Аляске — CBS
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать