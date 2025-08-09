В Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в кирпичном здании в Стерлитамаке. По предварительным данным, пострадали 16 человек, сообщает ГУ МЧС России по Башкирии.

«В Стерлитамаке на Технической улице произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 16 человек, детей [среди пострадавших] нет», — говорится в сообщении.