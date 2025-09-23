«Немного рано» отвечать на вопрос о гарантиях безопасности Украине со стороны США - Трамп

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас слишком рано обсуждать вопросы, касающиеся роли Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом американский лидер заявил на встрече с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Возможно, мы будем говорить об этом позднее. Надеюсь, мы сможем поговорить об этом немного позднее. Немного рано отвечать на этот вопрос», — подчеркнул Трамп, говоря о том, какую роль США готовы сыграть в обеспечении упомянутых гарантий безопасности.