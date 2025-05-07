0
0
131
НОВОСТИ

Беспошлинный ввоз аграрной продукции с Украины в ЕС не будет продлен - Еврокомиссия

18:20 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия не станет продлевать беспошлинный ввоз аграрной продукции с Украины, срок которого истекает 18 мая, вместо этого она начнет переговоры по интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле с Киевом. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

«Еврокомиссия не будет продлевать решение о временной отмене тарифов на ввоз аграрной продукции в ЕС», — сказал он, подчеркнув, что Еврокомиссия «изучит другие возможности и начнет переговоры об интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле ЕС — Украина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 07.05.2025
Продолжение СВО оправдывается террористическими атаками Киева, зявляет Песков
0
79
17:50 07.05.2025
В случае провала переговоров с США, ЕС введет пошлины на самолеты Boeing - СМИ
0
200
17:25 07.05.2025
﻿В работе некоторых банкоматов и терминалов возможны сбои - Сбер и ВТБ
0
222
15:30 07.05.2025
Sotheby's остановил продажу древних буддистских реликвий из-за протестов в Индии - СМИ
0
301
15:10 07.05.2025
В Ижевске из-за введенных ограничений десять авиарейсов задержаны
0
321
14:50 07.05.2025
Ответственность за будущие эскалации в регионе Пакистан возложил на Индию
0
382
13:40 07.05.2025
Отношения Японии с РФ тоже улучшатся при улучшении отншений США с РФ - депутат
0
440
13:30 07.05.2025
Более 130 рейсов "Аэрофлот" отменены на фоне ограничений в аэропортах РФ
0
445
12:50 07.05.2025
В мае бюджет РФ недополучит 12,3 млрд руб. нефтегазовых доходов
0
488
12:20 07.05.2025
На Мамаевом кургане покажут представление, созданное с помощью нейросети Kandinsky от Сбера
0
434

Возврат к списку