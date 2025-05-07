Беспошлинный ввоз аграрной продукции с Украины в ЕС не будет продлен - Еврокомиссия

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия не станет продлевать беспошлинный ввоз аграрной продукции с Украины, срок которого истекает 18 мая, вместо этого она начнет переговоры по интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле с Киевом. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.



«Еврокомиссия не будет продлевать решение о временной отмене тарифов на ввоз аграрной продукции в ЕС», — сказал он, подчеркнув, что Еврокомиссия «изучит другие возможности и начнет переговоры об интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле ЕС — Украина.



