0
0
141
НОВОСТИ

Вопрос о цели ночной атаки украинских БПЛА на Москву нужно задать Киеву - Песков

20:20 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил позвонить в Киев и задать вопрос, какую цель преследовал украинский режим, устроив атаку беспилотников на Москву и Московскую область.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — ответил представитель Кремля журналистам на соответствующий вопрос.

ВСУ в ночь на среду предприняли масштабную атаку БПЛА на регионы РФ. Российские силы противовоздушной обороны отразили нападение, в том числе над Москвой было уничтожено 9 беспилотников.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 07.05.2025
Продолжение СВО оправдывается террористическими атаками Киева, зявляет Песков
0
213
18:20 07.05.2025
Беспошлинный ввоз аграрной продукции с Украины в ЕС не будет продлен - Еврокомиссия
0
268
17:50 07.05.2025
В случае провала переговоров с США, ЕС введет пошлины на самолеты Boeing - СМИ
0
299
17:25 07.05.2025
﻿В работе некоторых банкоматов и терминалов возможны сбои - Сбер и ВТБ
0
306
15:30 07.05.2025
Sotheby's остановил продажу древних буддистских реликвий из-за протестов в Индии - СМИ
0
355
15:10 07.05.2025
В Ижевске из-за введенных ограничений десять авиарейсов задержаны
0
368
14:50 07.05.2025
Ответственность за будущие эскалации в регионе Пакистан возложил на Индию
0
431
13:40 07.05.2025
Отношения Японии с РФ тоже улучшатся при улучшении отншений США с РФ - депутат
0
493
13:30 07.05.2025
Более 130 рейсов "Аэрофлот" отменены на фоне ограничений в аэропортах РФ
0
498
12:50 07.05.2025
В мае бюджет РФ недополучит 12,3 млрд руб. нефтегазовых доходов
0
539

Возврат к списку