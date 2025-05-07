Вопрос о цели ночной атаки украинских БПЛА на Москву нужно задать Киеву - Песков

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил позвонить в Киев и задать вопрос, какую цель преследовал украинский режим, устроив атаку беспилотников на Москву и Московскую область.



«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — ответил представитель Кремля журналистам на соответствующий вопрос.



ВСУ в ночь на среду предприняли масштабную атаку БПЛА на регионы РФ. Российские силы противовоздушной обороны отразили нападение, в том числе над Москвой было уничтожено 9 беспилотников.





