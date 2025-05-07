Вопрос о цели ночной атаки украинских БПЛА на Москву нужно задать Киеву - Песков
20:20 07.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — ответил представитель Кремля журналистам на соответствующий вопрос.
ВСУ в ночь на среду предприняли масштабную атаку БПЛА на регионы РФ. Российские силы противовоздушной обороны отразили нападение, в том числе над Москвой было уничтожено 9 беспилотников.
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