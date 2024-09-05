Главком ВСУ пожаловался на полное техническое превосходство ВС РФ - СМИ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что отправляемые на фронт военнослужащие не имеют должной подготовки.

«Конечно, все хотят, чтобы уровень подготовки был самым высоким, — сказал он в интервью телеканалу CNN. — В то же время динамика на фронте требует от нас как можно скорее направить призванных военнослужащих на службу». Он пояснил, что сейчас новобранцы проходят месячную базовую подготовку, и еще полмесяца-месяц — специальную. После этого их отправляют воевать.

Он также пожаловался на полное техническое превосходство ВС РФ. У России, по словам Сырского, «действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты». При этом главком ВСУ упрекнул США за задержки с военной помощью, которые «вызвали серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа».