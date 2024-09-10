ВС РФ освободили за сутки четыре населенных пункта в ДНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили Галицыновку, Григоровку, Красногоровку и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Красногоровка и Григоровка. <…> Активными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Галицыновка. <…> В результате слаженных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.