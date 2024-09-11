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Запад вовлечен в конфликт на Украине «дальше некуда», хотя хочет дистанцироваться — Песков

14:12 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители стран Запада, обсуждая разрешение Киеву бить по России дальнобойным оружием, пытаются дистанцироваться от конфликта на Украине. Тем не менее США и Европа вовлечены в него «дальше некуда», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских государств, — отметил представитель Кремля. — Не думаем, что это получается».

«Вовлеченность Соединенных Штатов, европейских государств в конфликт вокруг Украины несет прямой характер, непосредственный характер, — указал Песков. — И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо».

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