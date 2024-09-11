Запад вовлечен в конфликт на Украине «дальше некуда», хотя хочет дистанцироваться — Песков
14:12 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководители стран Запада, обсуждая разрешение Киеву бить по России дальнобойным оружием, пытаются дистанцироваться от конфликта на Украине. Тем не менее США и Европа вовлечены в него «дальше некуда», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны Соединенных Штатов Америки и европейских государств, — отметил представитель Кремля. — Не думаем, что это получается».
«Вовлеченность Соединенных Штатов, европейских государств в конфликт вокруг Украины несет прямой характер, непосредственный характер, — указал Песков. — И каждый новый шаг степень этой вовлеченности повышает, хотя повышать-то уже некуда, все налицо».
НОВОСТИ
- 14:00 11.09.2024
- На Западе считают, что Киев может пожалеть об атаке на Курскую область через 6-8 недель
- 13:32 11.09.2024
- Шольц заявил, что нужна новая конференция по разрешению конфликта на Украине с участием РФ
- 13:20 11.09.2024
- Вертолет Израиля разбился в секторе Газа, двое военных погибли
- 13:05 11.09.2024
- Разрешение Киеву бить по РФ западными ракетами будет дано, считает Песков
- 13:00 11.09.2024
- РФ собрала самый большой урожай картофеля за последние 30 лет — Мишустин
- 12:32 11.09.2024
- Бойцы РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области
- 12:20 11.09.2024
- Запад дал понять Киеву, что не сможет обеспечить его «полную победу» — WSJ
- 12:05 11.09.2024
- На Заполярье совершаются налеты вражеских беспилотников, работает ПВО — губернатор
- 12:00 11.09.2024
- СВР считает оправданным решение РФ сократить финансирование ОБСЕ, чтобы ослабить ее
- 11:50 11.09.2024
- Держатели премиальных бизнес-карт Сбера смогут бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и вокзалов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать