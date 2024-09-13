ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область, но их силы иссякают — Алаудинов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимают личный состав с других направлений для переброски в Курскую область, но их силы иссякают, они несут большие потери. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Подразделения все смежные работают очень слаженно, и я так думаю, что таким образом мы наносим очень большой ущерб противнику, потому что он потихоньку иссякает. Мы его убиваем, он со всех других направлений — мы видим, фиксируем — снимает свой личный состав, перебрасывает его сюда, пытаясь удержать территорию, которую он уже занял на территории Курской области», — сказал он.

Алаудинов уточнил, что обстановка остается подконтрольной, «ежедневно уничтожается большое количество личного состава противника, он несет потери как и „двухсотыми“, так и „трехсотыми“. „Каждый день выбивается техника противника“, — добавил он.