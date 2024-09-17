В Судже зафиксированы несколько десятков иностранных инструкторов ВСУ — Алаудинов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ зафиксировано в районе Суджи. Об этом ТАСС сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Они (иностранные инструкторы — прим. ТАСС) фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. [Там находятся] несколько десятков иностранцев», — сказал Алаудинов.