Сбер: В 2024 году объем сделок по комплексному урегулированию задолженности вырастет в 3 раза

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Если в 2023 году Сбер в партнерстве с другими кредиторами комплексно урегулировал 6,2 тыс. проблемных кредитов на сумму 2,9 млрд руб., то за 8 месяцев 2024 года – уже 12,5 тыс. на 5,5 млрд руб. По итогам текущего года Сбер ожидает 20 тыс. сделок по комплексному урегулированию долгов на общую сумму 9 млрд руб. – в 3 раза больше, чем в 2023 году. Об этом на форуме «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

«Мы прогнозируем, что в 2025 году количество сделок комплексного урегулирования достигнет 40 тыс., а их объем составит 18 млрд руб., то есть ожидается более чем шестикратный рост по сравнению с 2023 годом, – рассказал он. – Анализ обратной связи показал, что 80% клиентов ощущают реальную помощь от реструктуризации по программе комплексного урегулирования. Заемщики отмечают хорошие условия программы, высокую скорость принятия решения, простоту оформления и доброжелательное отношение сотрудников».

Важно, что одновременно снижается средний срок, за который клиент получает решение по комплексному урегулированию, подчеркнул Денис Кузнецов. В прошлом году процесс в среднем занимал 16 дней, в этом – 13. В следующем году весь процесс будет проходить еще быстрее – и полностью уйдет в онлайн.

В 2022 году Сбер первым в стране предложил программу «Комплексное урегулирование». Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты или болезни. Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта), причем без ограничений по сумме и регионам выдачи. Сбер предлагает заёмщику снижение размера ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение сроков кредитов. Таким образом, в Сбере можно решить самые сложные финансовые проблемы всего по одной заявке. Не нужно изучать программы реструктуризаций разных банков и собирать разные пакеты документов. Сегодня к программе подключились уже 11 финансовых организаций.

VII форум «Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование» – место обсуждения самых актуальных трендов в урегулировании просроченной задолженности и конструктивного диалога между кредиторами, профессиональными взыскателями, должниками и регуляторами. Мероприятие организовано дочерней компанией Сбера «АктивБизнесКонсалт» и проходит на всесезонном курорте «Манжерок» с 17 по 20 сентября. Форум собрал не только участников рынка и регуляторов, но и представителей смежных сфер, таких как телекоммуникации, телемаркетинг, ретейл и другие.