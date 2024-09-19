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Животные с Уханьского рынка были первым и единственным источником COVID-19 - ученые

18:20 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские биологи и их коллеги из США и Европы изучили структуру большого числа обрывков геномов коронавируса, собранных на территории Уханьского рынка в конце 2019-го и в начале 2020 года, и открыли свидетельства того, что завезенные на эту торговую площадку дикие животные были первым и единственным источником коронавируса. Выводы исследователей были опубликованы в научном журнале Cell.

«К сожалению, многие животные были вывезены с рынка до того, как туда прибыли наши коллеги из Китайского центра контроля и профилактики болезней (CDC), из-за чего у нас нет прямых свидетельств того, что эти существа были заражены ковидом. Тем не менее, мы обнаружили обрывки их ДНК и РНК на тех же прилавках и стойлах, где были найдены вирусные частицы. Это то, что и должно произойти в том случае, если на рынке содержались больные животные», — пояснила ведущий научный сотрудник Института экологии и наук о природе (Париж) Флоренс Дебарр, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

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