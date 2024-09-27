Два человека погибли при крушении вертолета Robinson в Архангельской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропавший в Архангельской области вертолет Robinson найден в Мезенском округе, также обнаружены тела двух погибших. Об этом сообщает региональное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

«Сегодня в 09:10 мск вертолетом архангельской региональной поисково-спасательной базы был обнаружен упавший в 5 км от деревни Бычье вертолет Robinson R44. На месте крушения обнаружены тела двух погибших. На данный момент решается вопрос о транспортировке погибших и проведении следственных мероприятий», — говорится в сообщении.