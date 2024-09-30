Свыше 1,3 трлн руб. будет направлено на дополнительные программы льготной ипотеки — Минфин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,3 трлн рублей в рамках проекта бюджета на следующую трехлетку планируется направить на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

«Более 1,3 трлн рублей — на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; дальневосточная и арктическая ипотека; сельская ипотека) в целях улучшения жилищных условий граждан», — указано в материалах.