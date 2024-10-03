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В школах Украины под запретом будет только русский язык — законопроект

15:32 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русский язык хотят запретить на территории всех школ Украины, не возбраняя при этом обучения и общения на любом другом языке. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Верховную раду депутатом и секретарем комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Натальей Пипой.

Документ предусматривает запрет на использование в государственных школах не всех иностранных языков, а только русского. «Не является нарушением этого обязательства обучение наряду с государственным языком на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками Евросоюза или коренного народа», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Уточняется, что обучение на русском и общение по-русски на переменах запрещается и в частных образовательных учреждениях. Контроль за этим возлагается «на основателя учреждения образования».

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