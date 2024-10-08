Украинский генерал признал, что F-16 не играют стратегической роли в боях

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переданных Украине истребителей F-16 слишком мало, чтобы они играли стратегическую роль в боевых действиях. Такое мнение высказал украинский генерал запаса, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

«В настоящий момент F-16 не играют стратегической роли, — сказал он в интервью украинскому изданию „Обозреватель“. — Мы видим, как они поступили в наши войска и уже применяются. Да, они имеют тактическую эффективность, но это еще не стратегическое решение задач в плане усилий наших военно-воздушных сил. Этого очень мало».

Маломуж добавил, что поступившие F-16 стали частью системы противовоздушной обороны Украины, но это «не будет иметь значения для эффективной обороны, а только в комплексе с другими средствами ПВО».

Он не стал отвечать на вопрос издания о том, действительно ли Украине пока передано только 6 таких самолетов, но заметил, что Киеву нужно как минимум 60.