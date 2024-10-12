Агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Франции на «негативный»

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Франции на уровне «AA-», пересмотрев прогноз по нему на «негативный». Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

Отмечается, что Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента Франции в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный».

Показатели рейтинга Франции подкреплены крупной и диверсифицированной экономикой, эффективностью институтов и макрофинансовой стабильностью, пояснили в агентстве.