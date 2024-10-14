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НОВОСТИ

Приговор планировавшим подрыв здания ФСБ в Москве шестерым террористам вступил в силу

09:00 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор в отношении шестерых членов международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке, а после этого расстрелять прохожих и посетителей приемной ведомства и закидать гранатами близлежащие здания. Об этом говорится в решении апелляционной инстанции, с текстом которого ознакомился ТАСС.

«Приговор Второго Западного окружного военного суда от 14 декабря 2023 года признать законным, апелляционные жалобы осужденных и их защитников отклонить», — говорится в апелляционном определении суда.

Второй Западный окружной военный суд в конце прошлого года назначил шестерым подсудимым сроки от 16 до 22 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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