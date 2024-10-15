Совокупный мировой госдолг превысит в этом году $100 трлн — МВФ
10:05 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суммарный государственный долг всех стран в текущем году, как ожидается, превысит $100 трлн, что составит около 93% мирового ВВП. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
«Показатель глобального государственного долга очень высок. Как ожидается, в 2024 году он превысит $100 трлн (это 93% мирового ВВП) и будет расти до конца десятилетия (к 2030 году он достигнет 100% ВВП), — отметили специалисты фонда. — Хотя долг, согласно прогнозам, стабилизируется или уменьшится примерно в двух третях стран, он останется значительно большим, чем предполагалось до пандемии».
«На страны, в которых не прогнозируется стабилизация долга, приходится более половины мирового долга и около двух третей мирового ВВП. Есть весомые основания считать, что в будущем показатели долга будут выше, чем сейчас прогнозируется. В последние десятилетия политическая дискуссия по вопросам бюджета все больше идет в направлении больших расходов правительства», — говорится в докладе. В нем не приводятся показатели госдолга и прогнозы по отдельным странам.
В апреле специалисты МВФ отметили, что уровень государственного долга всех стран увеличился в 2023 году «примерно на 2 процентных пункта, до 93,2% [мирового] ВВП». «Лидерами роста стали две крупнейшие экономики — США и Китай, где долг вырос более чем на 2 и 6 процентных пунктов от ВВП соответственно», — пояснили в фонде. Тогда в МВФ ожидали роста госдолга РФ в 2024 году до 20,8% от российского ВВП, предполагалось, что он увеличится до 24% в 2029 году.
НОВОСТИ
- 11:05 15.10.2024
- Туристическая группа на Алтае попала под камнепад, один человек погиб, двое пострадали
- 11:00 15.10.2024
- Британия заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры в сфере обороны
- 10:32 15.10.2024
- Увеличилось число россиян, ставших банкротами во внесудебном порядке
- 10:20 15.10.2024
- Войска РФ выбили ВСУ со всех островов в русле Днепра в Херсонской области — сенатор
- 10:00 15.10.2024
- Киев перебросил под Купянск неподготовленных мобилизованных солдат — Марочко
- 09:32 15.10.2024
- Иранский военачальник, о гибели которого сообщали на Западе, появился на публике — IRNA
- 09:20 15.10.2024
- В Охотском море обнаружена лодка с пропавшими два месяца назад людьми, выжил один
- 09:05 15.10.2024
- КНР готова углублять и расширять военные связи с РФ — китайский военачальник
- 09:00 15.10.2024
- За ночь уничтожены три украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Тульской областями
- 22:40 14.10.2024
- Более 30% чехов считают, что режим компартии был лучше, чем существующее устройство - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать