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Евросоюз должен выделить 20% своего бюджета на оборонные нужды — доклад ЕК

16:12 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС должны выделить 20% бюджета Евросоюза на оборонные нужды и значительно расширить полномочия Еврокомиссии в сфере обороны и безопасности, говорится в опубликованном в Брюсселе 165-страничном докладе экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленном по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«20% бюджета Евросоюза должны быть направлены на содействие безопасности ЕС и подготовке к кризисам», — говорится в докладе. В качестве «худшего сценария» безопасности в Европе доклад предлагает готовиться к «нападению России на одну из стран сообщества» или к началу кризиса, аналогичного пандемии COVID-19, одновременно охватывающего ключевые секторы экономики ЕС.

Все полномочия по ответу на эти кризисы Ниинистё предлагает отдать в руки Еврокомиссии.

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