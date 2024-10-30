Евросоюз должен выделить 20% своего бюджета на оборонные нужды — доклад ЕК
16:12 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС должны выделить 20% бюджета Евросоюза на оборонные нужды и значительно расширить полномочия Еврокомиссии в сфере обороны и безопасности, говорится в опубликованном в Брюсселе 165-страничном докладе экс-президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленном по поручению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«20% бюджета Евросоюза должны быть направлены на содействие безопасности ЕС и подготовке к кризисам», — говорится в докладе. В качестве «худшего сценария» безопасности в Европе доклад предлагает готовиться к «нападению России на одну из стран сообщества» или к началу кризиса, аналогичного пандемии COVID-19, одновременно охватывающего ключевые секторы экономики ЕС.
Все полномочия по ответу на эти кризисы Ниинистё предлагает отдать в руки Еврокомиссии.
НОВОСТИ
- 16:00 30.10.2024
- Число депортированных из РФ мигрантов выросло в полтора раза — Колокольцев
- 15:32 30.10.2024
- ВСУ потеряли за сутки на курском направлении более 350 человек — МО РФ
- 15:13 30.10.2024
- Около двадцати предприятий Ростеха стали лауреатами премии «Авиастроитель года»
- 15:12 30.10.2024
- Ростех расширяет производственные мощности для выпуска двигателей ПС-90А, ПД-8 и ПД-14
- 15:12 30.10.2024
- Рост ВВП РФ в 2025 г. ожидается в рамках объявленных параметров в 2,5% — Решетников
- 15:00 30.10.2024
- РФ не вмешивается в «европейские разборки», но ей больше нравится линия Орбана — Песков
- 14:32 30.10.2024
- ГД приняла закон о конфискации денег и имущества за организацию незаконной миграции
- 14:12 30.10.2024
- Мирное предложение Путина предполагает, что ВСУ покинут все территории РФ — Песков
- 14:00 30.10.2024
- Фицо опасается, что покушение на него может повториться в ближайшее время
- 13:32 30.10.2024
- ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать