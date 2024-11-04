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Полиция Чехии начала недельную акцию протеста - портал

11:20 04.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские в Чехии проводят протест с требованием повысить размеры своих окладов. В течение текущей недели они не будут накладывать штрафы за мелкие правонарушения. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Протест продлится с понедельника по пятницу. Полицейские на это время намерены не наказывать нарушителей штрафами за незначительные нарушения правил парковки, непристегнутые ремни безопасности во время поездки, выключенные фары во время движения машины и отсутствие шлемов у мотоциклистов. Нарушение скоростного режима, пересечение перекрестка при красном свете светофора, использование во время движения водителем мобильного телефона и аналогичные по степени общественной опасности правонарушения будут и далее караться штрафами.

Количество полицейских, намеренных присоединится к акции протеста, не сообщается. Портал привел цитату одного из организаторов, сообщившего, что к нему «подключится множество полицейских, которые недовольны прежде всего низкими размерами окладов».

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