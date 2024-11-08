Информацию о базе разведбеспилотников Финляндии у границ РФ нужно проверить — Песков

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация в прессе о разворачиваемой в Финляндии базе беспилотников для сбора разведывательной информации об РФ нуждается в проверке. Такая база — элемент военной инфраструктуры, которую Хельсинки обязывался не размещать у себя, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Надо проверять», — отреагировал он на сообщения о такой финской базе.

«Если вы помните заявления <…> в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ, — напомнил Песков. — Это не что иное, как элементы военной инфраструктуры».