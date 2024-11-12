Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в Курской области — губернатор
15:12 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ над территорией Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.
«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал он.
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