Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в Курской области — губернатор

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ над территорией Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал он.