В Европе обсуждают вопрос отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием — AFP

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые европейские страны обсуждают вопрос отправки своих военных на Украину для наблюдения за соблюдением условий прекращения огня, в случае если такое соглашение будет достигнуто. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По данным агентства, обсуждение ведется не в рамках НАТО, а между отдельными странами. Таким образом, вопрос об отправке военных на Украину не будет обсуждаться на заседании альянса 3–4 декабря.