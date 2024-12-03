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В Европе обсуждают вопрос отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием — AFP

16:32 03.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые европейские страны обсуждают вопрос отправки своих военных на Украину для наблюдения за соблюдением условий прекращения огня, в случае если такое соглашение будет достигнуто. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По данным агентства, обсуждение ведется не в рамках НАТО, а между отдельными странами. Таким образом, вопрос об отправке военных на Украину не будет обсуждаться на заседании альянса 3–4 декабря.

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