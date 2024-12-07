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НОВОСТИ

РУСАЛ разместил дебютный выпуск цифровых финансовых активов на алюминий на платформе Сбера

08:35 07.12.2024

На платформе «Цифровые активы» Сбера МКПАО «ОК РУСАЛ» опубликовало решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на денежное требование. Объем прав по ЦФА привязан к рыночной цене алюминия. Выпуск такого ЦФА позволяет эмитенту привлечь финансирование в цифровом товаре, а потенциальным инвесторам – участвовать в динамике цен на сырьевой актив.

Объем дебютного выпуска в товарном эквиваленте – 400 т. Срок погашения – 25 марта 2025 года. Выпуск в полном объеме был успешно размещен 6 декабря 2024 года.

«Наша платформа «Цифровые активы» продолжает развиваться, что позволяет нам предлагать участникам рынка компактные финансовые инструменты в цифровом исполнении, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Этот выпуск ЦФА решил сразу несколько задач: пропилотировал размещение инструмента, который позволяет не только привлекать финансирование, но и хеджировать ценовой риск, позволил инвестору приобрести цифровой сырьевой актив. И все это – в одной блокчейн-записи. Это первый корпоративный выпуск индексного ЦФА на платформе Сбера. Мы видим потенциал в данном сегменте рынка и будем способствовать его реализации».

ЦФА – финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных. Декларация о рисках, возникающих в сделках с ЦФА, размещена на сайте Сбербанка. С 17 марта 2022 года Сбер включен Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

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