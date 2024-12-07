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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Берестки в ДНР

15:00 07.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Берестки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики», — проинформировали в ведомстве.

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