Шеф Пентагона назвал сумму, которая составит бюджет ведомства в 2025 году
09:00 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бюджет Пентагона в 2025 году составит $841 млрд, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
В настоящее время бюджет Пентагона составляет $824 млрд. «Последний проект об ассигнованиях на национальную оборону предусматривает исторические $841 млрд на финансирование Министерства [обороны США]. Это поможет обеспечить чтобы американские военные оставались самой мощной боевой силой в мире», — сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
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