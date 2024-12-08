Шеф Пентагона назвал сумму, которая составит бюджет ведомства в 2025 году

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджет Пентагона в 2025 году составит $841 млрд, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В настоящее время бюджет Пентагона составляет $824 млрд. «Последний проект об ассигнованиях на национальную оборону предусматривает исторические $841 млрд на финансирование Министерства [обороны США]. Это поможет обеспечить чтобы американские военные оставались самой мощной боевой силой в мире», — сказал он на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.