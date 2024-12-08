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Песков рассказал, что нужно сделать Зеленскому в первую очередь, чтобы переговоры с РФ начались

15:00 08.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для выхода на мирную траекторию Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой декрет о запрете переговоров с РФ и дать указание вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется», — подчеркнул Песков. «Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле», — подчеркнул представитель Кремля.

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