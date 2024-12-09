Турция за полгода узнала о планах наступления сирийской оппозиции против Асада — Reuters
15:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженная оппозиция Сирии за шесть месяцев проинформировала руководство Турции о намерении начать наступление против правительственных войск арабской республики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Собеседники издания заявили, что турецкое правительство знало о плане вооруженной оппозиции развернуть наступление против властей Сирии, поскольку те уведомили Анкару за полгода до начала боевых действий. По словам источников, вооруженная оппозиция не могла предпринять никаких шагов, «не уведомив предварительно Турцию, которая с первых дней войны была [ее] основным сторонником».
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