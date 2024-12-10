Средства ПВО РФ за сутки сбили 3 снаряда HIMARS и 23 беспилотника ВСУ — МО РФ
13:32 10.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 3 снаряда РСЗО HIMARS, а также 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
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