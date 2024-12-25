В Ставрополе встретили юбилейный поезд «Таврия»

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Юбилейный поезд № 007 «Таврия» сообщением Санкт-Петербург — Севастополь встретили на железнодорожном вокзале в Севастополе. Всего за пять лет с момента прибытия первого состава благодаря новому железнодорожному переходу до города добрались почти 650 тыс. пассажиров, сообщила на торжественной церемонии заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.



Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. Открыл движение президент России Владимир Путин, который в режиме телемоста принял участие в церемонии отправления первого поезда Санкт-Петербург — Севастополь. В кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань, открыв регулярное движение по новому железнодорожному переходу через Керченский пролив. 25 декабря на перроны в Симферополе и Севастополе сошли первые пассажиры.



«Я помню этот день, когда люди с радостью встречали первый поезд. За это время почти 3 тыс. поездов добрались именно до Севастополя. Жители и гости, конечно, выбирают разные маршруты, но, тем не менее, в Севастополь в итоге где-то 650 тыс. пассажиров приехали именно благодаря поезду», — сказала Литовко.



