В Ставрополе встретили юбилейный поезд «Таврия»
12:20 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. Открыл движение президент России Владимир Путин, который в режиме телемоста принял участие в церемонии отправления первого поезда Санкт-Петербург — Севастополь. В кабине рельсового автобуса он совершил поездку из Керчи в Тамань, открыв регулярное движение по новому железнодорожному переходу через Керченский пролив. 25 декабря на перроны в Симферополе и Севастополе сошли первые пассажиры.
«Я помню этот день, когда люди с радостью встречали первый поезд. За это время почти 3 тыс. поездов добрались именно до Севастополя. Жители и гости, конечно, выбирают разные маршруты, но, тем не менее, в Севастополь в итоге где-то 650 тыс. пассажиров приехали именно благодаря поезду», — сказала Литовко.
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