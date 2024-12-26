По опросу число жители Западной Европы, готовых поддерживать Украину «пока Россия не отступит», значительно снизилось

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Готовность жителей ведущих стран Западной Европы поддерживать Украину до тех пор, «пока Россия не отступит», за год значительно снизилась. Одновременно выросло число тех, кто выступает за мирные переговоры, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные опроса компании YouGov.