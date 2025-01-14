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Трамп: Мы начнем выставлять счета тем, кто наживается на нас в сфере торговли

20:30 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать Службу внешних доходов (External revenue service, ERS), в сферу обязанностей этого ведомства будет входить сбор пошлин и других отчислений из зарубежных источников.

«Я объявляю о том, что создам Службу внешних доходов для получения тарифов, пошлин и всех доходов, которые идут из зарубежных источников. Мы начнем выставлять счета тем, кто наживается на нас в сфере торговли, и они наконец-то начнут платить справедливую долю», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам избранного американского лидера, ведомство будет учреждено в день его инаугурации 20 января.

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